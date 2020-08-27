Gazze'de sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Gazze'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Gazze'de korona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayısı artmaya devam ederken, yerel yetkililer alınan tedbirleri artırdı. Gazze'de pazartesi günü ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının uzatılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tawfik Abu Naim "Filistinliler arasında korona virüsün yayılmasını önlemek için Gazze'deki sokağa çıkma yasağı süresi 72 saat daha uzatılacak" dedi.

Yasak boyunca cami ve nikah salonlarının kapatılacağı, toplanmalara ise izin verilmeyeceği açıklandı. Abu Naim "Gerekirse bazı meydanların, mahallelerin ve meskenlerin karantina altına alınabilecek" ifadelerini kullandı.

Abu Naim Filistinlilere seslenerek güvenlik önlemlerine uymaya ve evden çıkmamaya çağırdı. Abu Naim Gazze'deki halkın bütün ihtiyaçlarının sokağa çıkma yasağı süresinde sağlanacağını da vurguladı.

(İHA)