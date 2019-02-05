Gazze'de Tanker Patladı
8 dakika önce
- Gazze'de tanker patladıGAZZE - Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tanker patladı.
- Gazze'de tanker patladı
GAZZE - Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tanker patladı.
Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tanker patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın kontrol altına alınırken Filistin Sivil Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Ölü ya da yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
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