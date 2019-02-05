Gazze'de Tanker Patladı: 15 Yaralı
1 saat önce
Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.
Gazze
'nin Han
Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.
Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili Sivil Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Han Yunus'ta benzin istasyonunda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Patlama sonucu 15 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:55 Kaynak: İHA
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