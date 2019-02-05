Son Dakika Haberleri: Gazze'de Tanker Patladı: 15 Yaralı

Gazze'de Tanker Patladı: 15 Yaralı

1 saat önce

Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Gazze'de Tanker Patladı: 15 Yaralı, System.String[]
Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili Sivil Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Han Yunus'ta benzin istasyonunda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Patlama sonucu 15 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:55 Kaynak: İHA

Han, Gazze, 3. Sayfa
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