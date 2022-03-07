Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor - Son Dakika
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Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor

07.03.2022 12:13

Türk Kızılayın finanse ettiği Gazze Şeridi'ndeki El-Emel (Umut) Yetimhanesi bünyesindeki sosyal kültür merkezinde marangozluk eğitimi alan Filistinli gençler bir meslek edinerek gelecekleri için iş fırsatlarına kapı aralıyor.

Türk Kızılayın finanse ettiği Gazze Şeridi'ndeki El-Emel (Umut) Yetimhanesi bünyesindeki sosyal kültür merkezinde marangozluk eğitimi alan Filistinli gençler bir meslek edinerek gelecekleri için iş fırsatlarına kapı aralıyor.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren El-Emel Yetimhanesi, sadece yetimlere değil aileleri için de çalışmalar yürütüyor.

Yetimhanede bünyesinde Türk Kızılay tarafından finanse edilen ve yetimler ile ailelerine destekleyici mesleki eğitim hizmetleri sağlamak amacıyla Haziran 2021'de açılan sosyal kültür merkezinde, çeşitli alanlarda meslek edindirme atölyeleri düzenleniyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da daha önceki açıklamalarında ifade ettiği gibi bu merkezde marangozluk, dikiş ve bilgisayar gibi çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Bu kurslardan marangozluk atölyesine katılan Gazzeli yetimler, yaklaşık 3 aylık bir eğitimin ardından emeklerini kazanca dönüştürebiliyor.

Filistinli gencin hayali kendi marangozluk atölyesini açmak

Emel Yetimhanesi bünyesindeki marangozluk atölyesinde 3 aylık eğitimini tamamlayan 20 yaşındaki Cibril es-Suveysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir ücret karşılığında çalıştığını söyledi.

Suveysi, yetim olduğu için kurumun faaliyetlerinden faydalanabildiğini, katıldığı özel marangozluk kurslarındaki başarısının da kurum bünyesinde iş fırsatı bulmasını sağladığını dile getirdi.

Eğitim süresi boyunca, yatak odası takımından yemek odasına, çalışma ofisinden her türde ahşap ürünün imalatına mesleğin temellerini ve inceliklerini öğrendiğini anlatan Suveysi, bu sayede Gazze'deki zor ekonomik şartlar altında 5 kişilik ailesinin geçimine katkı sağladığını ifade etti.

Suveysi, en büyük hayalinin ise ileride kendi marangozluk atölyesini açmak olduğunu söyledi.

Kabiliyete göre yönlendirme

Merkezdeki marangozluk atölyesi eğitmenlerinden İsa eş-Şükri, işleyiş hakkında bilgi verdi.

Şükri, "Lise eğitimini tamamlayan yetim gençlerden bazıları, kabiliyetlerini geliştiren ve onlara iş fırsatı sunan mesleki eğitim alanlarına yöneliyor." dedi.

Gazze'de üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranına dikkati çeken Şükri, mesleki eğitimin, sağladığı iş imkanı ve gelir açısından gençler için önemine dikkati çekti.

Şükri, bu atölyeye katılan gençlerin, ağaç türleri, mobilya yapımı, boyama gibi marangozluk zanaatının detaylarından satışa kadar mesleğin tüm inceliklerini öğrendiğini ifade etti.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayanların, yüksek kalitede her türlü ahşap ürün ve ev mobilyası üretebildiğine işaret eden Şükri, eğitimin aynı zamanda kursiyerler için kendi atölyesini açma imkanı da sağladığını kaydetti.

Şükri, kendi atölyesini açmak isteyen kayıtlı kursiyerlere gerekli desteğin sağlandığını da aktardı.

Şükri, yetimhaneden mezun olan öğrencilerden her yıl 5 ila 9 kişinin talep ve yeteneklerine göre kurum bünyesindeki atölyelerden birine kabul edildiğini aktardı.

Marangozluk atölyesinde üretilen ürünler, açılan sergide tüketiciyle buluşuyor

Emel Yetimhanesi Yönetim Konseyi Üyesi Necla el-Galayani, yetim çocuklara 18 yaşını doldurduktan sonra akademik alan veya mesleki eğitim arasında seçim yapma fırsatı sunduklarını kaydetti.

Yetimhane bünyesindeki uzmanların, yetimlerin ilmi ve mesleki eğilimlerini değerlendirdiğini, buna göre yönlendirmeler yapıldığını aktaran Galayani, marangozluk atölyesine katılan öğrencilerin ise başlangıç, orta ve üst düzey olmak üzere üç seviyeyi tamamladığını söyledi.

Galayani, bu seviyeleri tamamlayan kursiyerlere, yetimhanenin marangoz atölyesinde iş imkanı sağlandığını ya da meslek enstitülerine yönlendirildiğini yahut da ekonomik açıdan yetkinlikleri için yetimhane dışında tanıdık ağı ile destek olunmaya çalışıldığını belirtti.

Marangozluk atölyesinde üretilen ahşap ürünlerin tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırmak için yetimhane bünyesinde bir sergi açıldığını aktaran Galayani, "Yetimhaneden mezun olan gençlerinin yaptığı tüm ürünler, kalitesi de göz önüne alınarak tüketiciyi cezbedecek pazarlama anlayışıyla sergide yerini alıyor." dedi.

Galayani, 1949 yılında kurulan yetimhanenin, kız ve erkek yetimlere barınma dahil çeşitli hizmetler sunduğuna işaret ederek, öğrencilerin 5 ile 18 yaş aralığında kurum tarafından gerçekleştirilen bir inceleme ve araştırma neticesinde seçildiğini aktardı.

Bununla birlikte yetim olmayan ancak alternatif yuvaya ve onları gözetecek aileye ihtiyacı olan bazı çocukların da yetimhane tarafından sahiplenildiğini kaydeden Galayani, bu çocuklar için kaybettikleri güven ortamını sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor
Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayın finanse ettiği merkezde eğitim alan gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor - Son Dakika


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