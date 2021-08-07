Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatın kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze'deki Emel Yetimler Enstitüsü Camisi'nde toplanan Filistinliler, Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Cemaat, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Emel Enstitüsü Müdürü İyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkına destek vermek, onlarla dayanışma içine olduklarını göstermek için burada toplandıklarını belirtti.

Mısri, her şartta Filistin halkının yanında olan Türkiye'ye ve Türk halkına sevgiyle, samimiyetle dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve o tarihten itibaren çeşitli illerde 200'den fazla noktada çıkan yangınlarda şu ana dek 8 kişi hayatını kaybetmişti.