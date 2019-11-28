Gazze'de, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi.

Filistin Uluslararası İlişkiler Konseyinin organize ettiği etkinlik, Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlardan bazıları İngilizce "Özgür Filistin" ve "Dünya Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" yazılı dövizler taşırken, bazıları da duvara Filistin bayrakları taşıyan genç ve çocukların resmini çizdi.

Filistin Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Teysir Muhaysin, etkinlik sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya Filistin halkının haklarının elinden alınmaya devam edildiğini hatırlatmak için her yıl etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Filistinlilerin bir devletinin bulunmasının, kendileri için ilk sırada yer alan bir hak olduğunu vurgulayan Muhaysin, dünya genelinde hükümetlerin Filistin davasının karşılaştığı sorunlara karşı sessiz kalmalarını kınadı.

Uluslararası kurumların geçmişte aldıkları hiçbir kararı ve çıkardıkları yasaları uygulamamasını da kınayan Muhaysin, Filistin halkının en önemli arzusu olan bağımsız Filistin devletini kurma hayalinin gerçekleşmesi için daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü

Bundan 72 yıl önce aldığı kararla İsrail'in Filistin topraklarında meşruiyet bulmasına zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler (BM), 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı 2 kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM, dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayınlama, toplantılar yapma ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlemelerini istiyor.