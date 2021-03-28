Gazze'de üniversite mezunu genç kendi alanında iş bulamayınca bıldırcın yetiştiriciliğine başladı - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kendi alanında iş bulamayan üniversite mezunu İbrahim Ebu Avde bıldırcın yetiştiriciliği yapıyor.

Yıllardır devam eden abluka ve tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizliğin daha da arttığı Gazze'de pek çok üniversite mezunu yeni iş alanları bulmak zorunda.

Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, Gazze'de çalışabilecek durumdaki her 2 kişiden biri işsiz. Üniversite mezunu gençler arasında da işsizlik oldukça yaygın.

Diplomalı işsizler yeni iş alanları yaratmanın peşinde

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze, İsrail ablukası nedeniyle yıllardır ekonomik darboğazda. Kovid-19 salgını da bölgedeki yaşam koşullarını iyice ağırlaştırdı. Gazze'deki eğitimli gençler, istihdam olanaklarının giderek azaldığı bölgede kendi işlerini kurarak ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyor.

Üniversitenin muhasebe bölümünden mezun olan Ebu Avde, Gazze'de kendi alanında iş bulamayan pek çok Filistinliden sadece biri.

Ebu Avde'nin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kurduğu 400 metrekarelik küçük çiftliğinde, Gazze'de "fare kuşu" olarak da adlandırılan 1300'ü dişi 200'ü erkek 1500 bıldırcın bulunuyor.

Pazardan aldığı bir bıldırcın yumurtasıyla bu işe başladı

AA muhabirine konuşan Ebu Avde, "Gazze'deki mevcut koşullarda muhasebe alanında bir iş bulamadım. Ailemin geçimini sağlamak için böyle bir proje geliştirdim." dedi.

Bu işe Gazze'de bir pazardan aldığı bıldırcın yumurtasını 18 gün kuluçka makinasında bekleterek başladığını, sonrasında işini geliştirdiğini ve bu çiftliği kurduğunu anlatan Ebu Avde, "Bıldırcınlar yumurtadan çıktıktan sonra onların bakımını yapıyorum. Ortalama 250 gram ağırlığa ulaştıkları zaman da pazarda bıldırcınları ve yumurtalarını satabiliyorum." diye konuştu.

Ebu Avde, bol miktarda yumurta veren, küçük gövdeli hayvanlar olduğu için de az yiyecek tüketen bıldırcınların ufak bir alanda yetiştirilebildiğini söyledi.

"Bıldırcın yetiştiriciliği devamlı ihtimam gerektiren bir iş"

Çiftlikteki üretimden oldukça memnun olduğunu belirten Ebu Avde, aylık 500 dolar kadar kazandığını ve Gazze'deki ekonomik şartlara göre bunun iyi bir meblağ sayıldığını dile getirdi.

Ebu Avde, "Vaktimin çoğunu çiftlikte geçiriyorum. Kuşların yemlerinin ve sularının verilmesi, özellikle kış aylarında bulundukları ortamın ısısının korunması gibi durumlar nedeniyle bıldırcın yetiştiriciliği devamlı ihtimam gerektiren bir iş diyebilirim." şeklinde konuştu.

Uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşıyor

"Gazze'deki işsizlik ve yoksulluk ortada. Fiyatı da nispeten uygun olduğu için bıldırcına azımsanmayacak bir talep var." diyen Ebu Avde, bu işi olumsuz etkileyen faktörlerden birinin bölgedeki uzun süreli elektrik kesintileri olduğunu, güneş panelleri sistemiyle bu işin üstesinden gelmeye çalıştığını söyledi.