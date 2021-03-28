Gazze'de üniversite mezunu genç kendi alanında iş bulamayınca bıldırcın yetiştiriciliğine başladı - Son Dakika

Gazze'de üniversite mezunu genç kendi alanında iş bulamayınca bıldırcın yetiştiriciliğine başladı

28.03.2021 13:23
Gazze'de üniversite mezunu genç kendi alanında iş bulamayınca bıldırcın yetiştiriciliğine başladı, System.String[]

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kendi alanında iş bulamayan üniversite mezunu İbrahim Ebu Avde bıldırcın yetiştiriciliği yapıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kendi alanında iş bulamayan üniversite mezunu İbrahim Ebu Avde bıldırcın yetiştiriciliği yapıyor.

Yıllardır devam eden abluka ve tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizliğin daha da arttığı Gazze'de pek çok üniversite mezunu yeni iş alanları bulmak zorunda.

Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, Gazze'de çalışabilecek durumdaki her 2 kişiden biri işsiz. Üniversite mezunu gençler arasında da işsizlik oldukça yaygın.

Diplomalı işsizler yeni iş alanları yaratmanın peşinde

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze, İsrail ablukası nedeniyle yıllardır ekonomik darboğazda. Kovid-19 salgını da bölgedeki yaşam koşullarını iyice ağırlaştırdı. Gazze'deki eğitimli gençler, istihdam olanaklarının giderek azaldığı bölgede kendi işlerini kurarak ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyor.

Üniversitenin muhasebe bölümünden mezun olan Ebu Avde, Gazze'de kendi alanında iş bulamayan pek çok Filistinliden sadece biri.

Ebu Avde'nin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kurduğu 400 metrekarelik küçük çiftliğinde, Gazze'de "fare kuşu" olarak da adlandırılan 1300'ü dişi 200'ü erkek 1500 bıldırcın bulunuyor.

Pazardan aldığı bir bıldırcın yumurtasıyla bu işe başladı

AA muhabirine konuşan Ebu Avde, "Gazze'deki mevcut koşullarda muhasebe alanında bir iş bulamadım. Ailemin geçimini sağlamak için böyle bir proje geliştirdim." dedi.

Bu işe Gazze'de bir pazardan aldığı bıldırcın yumurtasını 18 gün kuluçka makinasında bekleterek başladığını, sonrasında işini geliştirdiğini ve bu çiftliği kurduğunu anlatan Ebu Avde, "Bıldırcınlar yumurtadan çıktıktan sonra onların bakımını yapıyorum. Ortalama 250 gram ağırlığa ulaştıkları zaman da pazarda bıldırcınları ve yumurtalarını satabiliyorum." diye konuştu.

Ebu Avde, bol miktarda yumurta veren, küçük gövdeli hayvanlar olduğu için de az yiyecek tüketen bıldırcınların ufak bir alanda yetiştirilebildiğini söyledi.

"Bıldırcın yetiştiriciliği devamlı ihtimam gerektiren bir iş"

Çiftlikteki üretimden oldukça memnun olduğunu belirten Ebu Avde, aylık 500 dolar kadar kazandığını ve Gazze'deki ekonomik şartlara göre bunun iyi bir meblağ sayıldığını dile getirdi.

Ebu Avde, "Vaktimin çoğunu çiftlikte geçiriyorum. Kuşların yemlerinin ve sularının verilmesi, özellikle kış aylarında bulundukları ortamın ısısının korunması gibi durumlar nedeniyle bıldırcın yetiştiriciliği devamlı ihtimam gerektiren bir iş diyebilirim." şeklinde konuştu.

Uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşıyor

"Gazze'deki işsizlik ve yoksulluk ortada. Fiyatı da nispeten uygun olduğu için bıldırcına azımsanmayacak bir talep var." diyen Ebu Avde, bu işi olumsuz etkileyen faktörlerden birinin bölgedeki uzun süreli elektrik kesintileri olduğunu, güneş panelleri sistemiyle bu işin üstesinden gelmeye çalıştığını söyledi.

Üniversite, İşsizlik, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de üniversite mezunu genç kendi alanında iş bulamayınca bıldırcın yetiştiriciliğine başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Yurt dışına gidecek ve ülkemize gelecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Yurt dışına gidecek ve ülkemize gelecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira         
14:03
Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek         
13:14
Ölüm, çöp dökmeye çıkan yaşlı kadını kaldırımda yakaladı Ölüm, çöp dökmeye çıkan yaşlı kadını kaldırımda yakaladı         
12:52
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 14:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de üniversite mezunu genç kendi alanında iş bulamayınca bıldırcın yetiştiriciliğine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei