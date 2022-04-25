Gazze'de yaklaşık 4500 yıllık "aşk ve savaş tanrıçası" heykeli bulundu - Son Dakika
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Gazze'de yaklaşık 4500 yıllık "aşk ve savaş tanrıçası" heykeli bulundu

25.04.2022 17:07
Gazze'de yaklaşık 4500 yıllık "aşk ve savaş tanrıçası" heykeli bulundu

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kenanlılar dönemine ait yaklaşık 4500 yıllık bir heykele rastlandığını duyurdu.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kenanlılar dönemine ait yaklaşık 4500 yıllık bir heykele rastlandığını duyurdu.

Turizm ve Tarihi Eserler Müdürü Cemal Ebu Reyde, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Ebu Reyde, "Heykel, Kenanlıların inancına göre aşk, güzellik ve savaş tanrıçası olan 'Anah'a ait." dedi.

Heykelin Han Yunus'taki Şeyh Hamuda bölgesinde Filistinli bir çiftçinin arazisinde ekim yaptığı sırada bulunduğunu ifade eden Ebu Reyde, heykelin tarihinin M.Ö 2500 yıllarına uzandığını dile getirdi.

Ebu Reyde, 22 santimetre uzunluğunda, kireç taşından yapılmış heykelin sadece baş kısmının olduğunu ve tanrılar tarafından güç sembolü olarak kullanılan yılan motifli taca yapışık halde bulunduğunu söyledi.

İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bir bölümünü kapsayan Güney Levant olarak bilinen bölgede, Tunç Çağı'nda (M.Ö. 3500-1150 dolaylarında) yaşamış insanlar, Eski Ahit'te Kenanlılar olarak anılıyor.

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Filistin, Turizm, Savaş, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de yaklaşık 4500 yıllık 'aşk ve savaş tanrıçası' heykeli bulundu - Son Dakika


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