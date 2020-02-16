Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu - Son Dakika
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Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu

30 dakika önce

Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin ya da farklı ülkelerden Gazze'ye gelecek kişiler için Refah Sınır Kapısı'nda karantina merkezi oluşturuldu.

Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin ya da farklı ülkelerden Gazze'ye gelecek kişiler için Refah Sınır Kapısı'nda karantina merkezi oluşturuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezinin muayene masaları, yatak ve tıbbi ekipmanlarla donatıldığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan doktor Eymen Ebu Rahme, karantina merkezinin, Sağlık Bakanlığının, gerek Çin gerekse başka yerlerden Gazze'ye gelecek kişilerin takibinin yapılması için aldığı koruyucu önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Gazze'ye girenlerin öncelikli olarak termal kamera uygulamasından geçirileceğini ifade eden Ebu Rahme, yüksek ateş tespit edilen kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağını dile getirdi.

Ebu Rahme, Sağlık Bakanlığının Gazze'de Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını teyit ettiğini aktardı.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.

Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:09 Kaynak: AA
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