Gazze'de yüksek lisans tezi savunmasına koronavirüs önlemi - Son Dakika

Gazze'de yüksek lisans öğrencisi Salih el-Mısri'nin hazırladığı tezin savunması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirildi.

Mısri'nin Filistinliler ile Arap Birliği arasındaki ilişkiyi ele aldığı tezin savunmasına, Gazze'deki El- Aksa Üniversitesi'nde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişi katıldı.

Tezin savunması sırasında öğrenci Mısri ve jüri üyeleri maske ve eldiven takarken koltukların arasında da boşluk bırakıldı.

AA muhabirine konuşan Mısri, tezinin savunmasının daha iyi bir ortamda yapılmasını dilediğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu isteğinin gerçekleşmediğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.