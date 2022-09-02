Gazze'den İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek etkinliği - Son Dakika
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Gazze'den İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek etkinliği

02.09.2022 16:57
Gazze'den İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek etkinliği

Gazze'de yüzlerce kişi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde eda etti.

Gazze'de yüzlerce kişi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde eda etti.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'ne bağlı Esirler Birliği'nin çağrısıyla ICRC önünde gerçekleştirilen organizasyona Filistinli grupların liderleri ve eski tutuklular da katıldı.

Cuma hutbesini okuyan İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Nafiz Azzam, taleplerinin gerçekleşmesi için birlik olan ve kararlı duran Filistinli tutuklulara selam gönderdiğini belirtti.

Hapishane idaresinin Filistinli tutuklulara baskı yapmak, iradelerini yok etmek ve kendi uygulamalarına boyun eğdirmek ve mücadelelerinin boşuna olduğunu hissettirmek için her yolu kullandığını söyleyen Azzam, bu yöntemlerin ters teptiğini ve tutukluların sabır örneği teşkil ettiklerini vurguladı.

Azzam, tutukluların ihtiyaç duyduğu en önemli şeyin, Filistin halkı tarafından desteklenmek olduğunu ifade etti.

Filistinli tutuklular, hapishane yönetiminin daha önce kendileriyle yaptığı anlaşmaları geri çekmesi nedeniyle 21 Ağustos'tan bu yana başlattıkları protesto eylemlerinin bir parçası olarak, bugün ilk aşamada bin Filistinli mahkumun katılımıyla süresiz açlık grevi başlatacaklarını duyurmuştu.

İsrail hapishanelerindeki tutsak Filistinlilerin hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) dün Filistin Tutuklular Kuruluşu, yaptığı açıklamada, tutukluların bugün başlaması planlanan süresiz açlık grevini durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, tutukluların bu kararı, cezaevi yönetiminin "müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların periyodik ve keyfi olarak nakline" ilişkin kararını geri çekmesinin ardından aldıkları kaydedilmişti.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'den İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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