Gazze'de yüzlerce kişi İsrail'in "ilhak" planını protesto etti - Son Dakika

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni, "ilhak" planı yüzlerce kişinin katılımıyla Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Kuvvetler İzleme Komitesinin çağrısıyla, Refah kentinde düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Gazzeliler eylemde, Filistin bayrakları ve İsrail'in "ilhak" planı karşıtı pankartlar taşıdı.

Komite koordinatörü Cuma el-Gavl burada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ilhak planının bölgeyi havaya uçuracak bir kıvılcım niteliğinde olduğunu vurguladı.

İsrail'in söz konusu planına karşı yeni bir mücadele haritası çizdiklerini söyleyen Gavl, "ilhak" planına karşı koymanın ve işgalci İsrail'le kapsamlı mücadelenin ulusal bir tercih olduğunu ifade etti.

Gavl, Filistinli grupların İsrail'in ilhak planıyla mücadelede ulusal birliğe bağlı olduğunu belirterek, Arap ve İslam toplumlarını sorumluluk almaya, Filistin'e siyasi, hukuki ve maddi alanlarda destek olmaya çağırdı.

Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "ilhak" planına farklı bölgelerde düzenledikleri gösterilerle tepki gösteriyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.