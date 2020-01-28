İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Yüzyılın Anlaşması'na tepki olarak 150 askerin katılımıyla askeri geçit yapıldı.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Güçleri tarafından Han Yunus bölgesinde askeri geçit düzenlendi.

Filistin ordusuna bağlı piyadeler ve askeri araçlar, sokaklarda bayraklarla boy gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırlandığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planını TSİ 20.00'de açıklaması bekleniyor.