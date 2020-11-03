Gazze'deki bazı bölgelerde uygulanan Kovid-19 önlemleri hafifletildi - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle birçok bölgede uygulanan kısıtlamaların hafifletildiği açıklandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçları ve genel şartlar göz önünde bulundurularak Beyt Hanun, et-Türkmen, eş-Şeyh Rıdvan ve el-Bureyc'e uygulanan karantina önlemlerini hafifletme kararı alındığını belirtti.

Bezm, bakanlık ve acil durum komitelerinin vatandaşların alınan önlemlere uymalarını teşvik etme konusunda anlaştığını ifade etti.

Gazze'deki Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle 22 Ekim'den bu yana söz konusu bölgelerde karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Gazze'deki Kovid-19 salgını sebebiyle, şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 bin 231'e ulaşmış durumda.