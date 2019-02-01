Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 45. Cumasında (3) - Han Yunus

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin Han
Yunus kenti sınırında toplanan kalabalık
Göz yaşartıcı gaz bombasından yükselen dumanlar
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Filistinlilerin taşıdıkları Malezya
bayrakları İsrail
ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi
'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş
Yürüyüşü gösterileri 45'inci cumasında devam ediyor. Filistinliler, Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanmaya başladı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.