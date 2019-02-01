Son Dakika Haberleri: Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 45. Cumasında (1) - Han Yunus

Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 45. Cumasında (1) - Han Yunus

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan Filistinliler Sağlık görevlilerinin ve ambulansların sınıra doğru ilerlemesi İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan Filistinliler
Sağlık görevlilerinin ve ambulansların sınıra doğru ilerlemesi
İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 45'inci cumasında devam ediyor. Filistinliler, Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanmaya başladı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 45. Cumasında (1) - Han Yunus
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]