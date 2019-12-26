Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine 3 ay ara veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine 3 ay ara veriliyor - Son Dakika

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine 3 ay ara veriliyor

6 saat önce

İsrail ablukasının protesto edildiği Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine 3 ay ara verileceği açıklandı.

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine 3 ay ara veriliyor, System.String[]

İsrail ablukasının protesto edildiği Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine 3 ay ara verileceği açıklandı.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Yusri Derviş, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında yarınki cuma gösterileri sonrası 30 Mart 2020'ye kadar eylemlere ara verildiğini duyurdu.

Derviş, Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında haftalık düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin, 30 Mart'tan sonra aylık düzenleneceğini ifade etti.

"Filistin halkının çıkarları ve koşullar dikkate alınarak" bu karara varıldığını kaydeden Derviş, bu süre içinde de toparlanma çalışmaları yürüteceklerini aktardı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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