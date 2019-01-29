Gazze'deki "Deniz Eylemleri" (2)
46 dakika önce
Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her hafta gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı.
Gazze
'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya kentinin İsrail
sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her hafta gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:30 Kaynak: AA
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