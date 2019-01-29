Son Dakika Haberleri: Gazze'deki "Deniz Eylemleri" (2)

Gazze'deki "Deniz Eylemleri" (2)

46 dakika önce

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her hafta gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her hafta gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:30 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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