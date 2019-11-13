Gazze'deki direniş grupları: İsrail'e karşılık vermeye devam edeceğiz

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Ortak Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğiz. Düşmana unutamayacağı bir ders verilecek." denildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Filistin halkını ezmesine ve direniş güçleriyle girdiği savaşta yeni kurallar dayatmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Ne olmuştu

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Kudüs Seriyyeleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusunun dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti.