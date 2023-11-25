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Gazze'deki durumu anlatan gazeteci: Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok - Son Dakika

Gazze'deki durumu anlatan gazeteci: Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok

Günlerdir İsrail ordusu tarafından yoğun bombardımanlara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki insanlık dramı dünyanın gündeminden düşmüyor. Bir basın mensubu, işgal altındaki Gazze'de yaşanan son durumu anlattı. "Gazze'de garip bir şey oluyor" diyerek cümleye başlayan muhabir, "Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok. Polis, savcı, hakim bulunmamasına rağmen yağmalama yok. Cinayet yok. Evine dönen herkes bıraktığı gibi buluyor." ifadelerini kullandı.

25.11.2023 - 18:21,  Güncelleme: 18:25
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İsrail'in yoğun saldırılarıyla büyük yıkımın medyana geldiği Gazze'de yaşananları anlatan bir gazeteci, Gazze halkıyla ilgili bir tespitini paylaşarak "Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok. Polis, savcı, hakim bulunmamasına rağmen yağmalama yok. Cinayet yok. Evine dönen herkes bıraktığı gibi buluyor." dedi.

"GAZZE'DE GARİP BİR ŞEY OLUYOR"

El Cezire televizyonunun muhabiri, bölgeden yaptığı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Gazze'de garip bir şey oluyor" diyerek cümleye başlayan muhabir, Gazze halkıyla ilgili tespitini tüm dünyayla paylaştı.

Gazze'deki durumu anlatan gazeteci: Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok

"POLİS, SAVCI, HALİM BULUNMAMASINA RAĞMEN YAĞMALAMA YOK"

Muhabir, gündem olan yayınında, "Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok. Polis, savcı, hakim bulunmamasına rağmen yağmalama yok. Cinayet yok. Evine dönen herkes bıraktığı gibi buluyor." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören 4 günlük insani ara dün sabah uygulamaya girdi. Cuma günü ilk esir takasında 7 Ekim'de alıkonulan çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı. İsrail ile Hamas arasındaki mutabakata göre, 4 günlük insani arada 50 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 150 Filistinli bırakılacak, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yakıt, tıbbi ve insani ilk yardım malzemeleri taşıyan yüzlerce tırın girişi sağlanacak.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - İnsan Hakları

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Son Dakika İnsan Hakları Gazze'deki durumu anlatan gazeteci: Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki durumu anlatan gazeteci: Açlık, insan fıtratı, korku ve yıkıma rağmen burada hırsızlık yok - Son Dakika
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