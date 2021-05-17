Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan elektrik santralinin, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle 2-3 gün içerisinde elektrik üretimini durduracağı açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, kentte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini engellediğini söyledi.

Bu durumun devam etmesi halinde ihtiyaç duyulan yakıtın 2-3 gün içerisinde tamamen tükeneceğini ifade eden Sabit, elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail'in sorumlu olacağını vurguladı.

Sabit, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'in açılması ve akaryakıt girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in son saldırıları nedeniyle, Elektrik Dağıtım Şirketi'nin ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 milyon dolar zarara uğratıldığını ifade eden Sabit, savaş uçaklarının yolları bombalaması nedeniyle hedeflenen bölgelere ulaşamadıklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı. Onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde de 19 Filistinli hayatını kaybetti.