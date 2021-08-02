Gazze'deki engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı yaşlardan engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı düzenlendi.

Merkezi ABD'de bulunan Filistin Çocuklara Yardım Derneği tarafından Gazze'nin sahil şeridinde kurulan kampta yüzme, el sanatları, mum yapımı gibi bir dizi sportif ve kültürel faaliyet sunuluyor.

Dernekte görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yaz kampının beş gün süreceğini aktardı.

Sakka, kamp programında, uzuv kaybının İsrail saldırıları ya da başka sebeplerden kaynaklanmasına bakılmaksızın 80 engelli çocuk ve gencin yer almasının hedeflendiğini dile getirdi.

Derneğin basın sorumlusu Abdulaziz Abid ise bu etkinlikle engelli gençler ve çocukların çekingenliğini, endişelerini kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Abid, kampın aynı zamanda engelli gençlerin topluma yeniden kazandırılmasını ve bu ampütasyonun çeşitli aktivitelerden uzak durmaları için bir neden olmadığını göstermeyi amaçladığını belirtti.

Dernek yetkilisi ayrıca durumlarından dolayı çekinen çocuklara örnek olması için kampta 50'li yaşlarında bazı kişilerin de yer aldığına işaret etti.

Abid, Filistin Çocuklara Yardım Derneğinin 1991'den bu yana Filsitin topraklarında faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.