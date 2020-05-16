Gazze'deki Esirler Komitesinden Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılmasına tepki - Son Dakika

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, bazı Filistin bankalarının, İsrail hapishanelerindeki tutukluların ve şehit ailelerinin hesaplarını kapatma kararına tepki göstererek geri adım atılmasını istedi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin bankalarını sözde İsrail askeri hakiminin, Filistinli esirlerin maaşlarına korsanlık etmeyi hedefleyen kararına uymamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Filistinli tutukluların maaşlarının direnişin yasal yöntemlerinden biri olduğu" aktarılan açıklamada, İsrail savaş suçlularının yargılanması için tek bir Filistin stratejisi takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Eski tutuklulardan bazıları, son dönemde Filistin bankalarının kendileriyle iletişime geçerek, "İsrail'in tehditleri nedeniyle" banka hesaplarının kapatıldığına ilişkin tebligatta bulunduğunu ifade etmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail makamlarının, geçen ay "Filistinli tutuklular ve aileleriyle iletişime geçerek banka hesabı açan tüm şahıs ve kurumların takibata uğrayacağı ve cezalandırılacağı" yönünde askeri bir karar aldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da da son günlerde, İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutukluların hesaplarının kapatılması için bankalara baskı uygulaması protesto edilmişti.