Son Dakika Haberleri: Gazze'deki Filistin Radyo ve Televizyon Karargahına Saldırı

Gazze'deki Filistin Radyo ve Televizyon Karargahına Saldırı

1 saat önce

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde bulunan Filistin Radyo ve Televizyon karargahına yüzü maskeli ve silahlı bazı kişiler saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Radyo ve Televizyon Karargahına Saldırı, System.String[]
Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde bulunan Filistin Radyo ve Televizyon karargahına yüzü maskeli ve silahlı bazı kişiler saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde bulunan Filistin Radyo ve Televizyon karargahına yüzü maskeli ve silahlı bazı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıyı düzenleyen grup karargahta bulunan ekipman ve cihazlara zarar vererek çalışan kişilere de fiziki saldırıda bulundu.

Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, faillerin bulunması için yetkili makamlarla durumu takip ettiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Gazze, Filistin, Güncel
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