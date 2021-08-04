Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından "anestezide kullanılan nitröz oksitin tükendiği" uyarısı - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in anestezide kullanılan nitröz oksit gazının girişine izin vermediği için bölgedeki tüm devlet hastanelerinde acil ameliyatların durabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlık İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2021'in başından beri Gazze Şeridi'ne nitröz oksit girişini engellediğini kaydetti.

Gazze'deki mevcut nitröz oksitin tükenmek üzere olduğunu ve yalnız 10 gün yeteceğini aktaran Hammad, söz konusu gazın temin edilmemesi halinde mevcut durumun hayati tehlikesi bulunan ve acil operasyona ihtiyaç duyan hastalar için "kesin ölüm" riski anlamına geldiğini ifade etti.

Hammad, uluslararası kuruluşlara "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde cerrahi operasyonların devam edebilmesi için İsrail yönetimine nitröz oksit girişine müsaade etmesi yönünde baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş-çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.