Gazze'deki Filistinli girişimci topladığı kağıt atıklardan yumurta viyolü yaparak kendi işini kurdu

İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli girişimci Ekrem el-Umur, topladığı kağıtları kurduğu atölyesinde yumurta viyolü yaparak yeniden kullanıma kazandırıyor.

45 yaşındaki Filistinli, Gazze güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki atölyesinde 7 işçiyle birlikte çalışıyor.

Filistinli Umur, kağıtları yeniden kullanıma kazandırma fikrinin nereden geldiğini, kuruluş aşaması ve atölyenin işleyişine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Bölgede çok sayıda tavuk çiftliği olduğuna işaret eden Umur, "Bölgedeki çiftliklerde üretilen yumurtaları taşımak için çok sayıda karton kutu gerekiyordu. Buradan yola çıkarak kağıt atıklarından yumurta viyolü üretmeye başladık." dedi.

Umur, "2019'da başladığım kağıt atıkların geri dönüşüm projesine hala devam ediyorum. Projenin değeri şu anda yaklaşık 50 bin dolar olarak tahmin ediliyor." diye konuştu.

Günlük yaklaşık 300 bin ile 400 kilogram kağıt atık toplandığını kaydeden Umur, bu atıklardan yaklaşık 3 bin yumurta viyolü üretildiğini ve bunların çiftliklere dağıtıldığını ifade etti.

Umur, Gazze Şeridi'nde başta Eğitim ve Öğretim Bakanlığı olmak üzere bazı bakanlıklardan ve kurumlardan kağıt atık aldıklarını belirtti.

Kağıt atıklardan yumurta viyolüne

Geri dönüşüm sürecine ilişkin ise Umur, toplanan kağıtların su katılarak makinada öğütüldüğünü, bu işlemin 10 dakikayı geçmediğini söyledi.

Umur, daha sonra kağıtların suyunun süzüldüğünü ve adeta çorbaya benzer bir kıvam aldığını anlatarak, elde edilen bu karışımın da yumurta viyolü şeklini alması için kalıplara döküldüğünü aktardı.

Bölgedeki kısıtlı imkanların gölgesinde tek geçim kaynağının bu iş olduğunu dile getiren Umur, işin karının da iyi olduğunu belirtti.

Bölgedeki elektrik kesintileri çalışmaları aksatıyor

Umur, atıkların geri dönüşümü projesinde karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin elektrik kesintileri olduğuna dikkati çekti.

Filistinli girişimci, "Elektrik günde 8 saatle sınırlı ve düzenli değil. İhtiyaçlarımızı karşılamıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas'ın 2006 seçimlerini kazanmasından bu yana bölgeye kara, deniz ve havadan abluka uyguluyor. Hamas'ın 2007'de Gazze'de seçimle yönetime gelmesinin ardından ise İsrail ablukanın şiddetini daha da artırdı.

Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli abluka nedeniyle ekonomik dar boğazdan geçiyor. Filistin hükümetine bağlı Filistin Merkez İstatistik Bürosunun Kasım 2021'de yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranı yüzde 50'ye ulaştı.