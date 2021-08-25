Üye Girişi
Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor - Son Dakika

Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor

25.08.2021 10:58
Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor, System.String[]

Filistinli siyasi analistler, Gazze sınırı yakınında düzenlenen gösteriler ve etkinliklerin, 15 yıldır devam eden ablukanın gevşetilmesi ve kaldırılması için İsrail'e baskı yapma amacı taşıdığını belirtiyor.

Filistinli siyasi analistler, Gazze sınırı yakınında düzenlenen gösteriler ve etkinliklerin, 15 yıldır devam eden ablukanın gevşetilmesi ve kaldırılması için İsrail'e baskı yapma amacı taşıdığını belirtiyor.

Gazze sınırındaki eylemleri ve hafta sonu yaşanan gerilimi AA muhabirine değerlendiren analistler, Filistinli gruplar tarafından düzenlenen bu eylemlerin Gazze'de "askeri bir tırmanışa" dönüşmeyeceği, taleplerini gerçekleştirmek için İsrail'e bir baskı unsuru ve rahatsızlık kaynağı oluşturmak istendiği değerlendirmesinde bulundu.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Davud Şihab, Gazze sınırında düzenlenen sivil etkinlik ve eylemlerin üç mesaj taşıdığını söyledi.

Şihab, ilk iki mesajı, "Kudüs Filistin halkının en önemli önceliği olmaya devam edecek" ve "Hiçbir şey direniş gruplarını Kudüs'ü savunma ve korumaktan alıkoyamayacak" olarak açıkladı.

"Verilen üçüncü mesaj ise 'Abluka Gazze'nin kaderi olmayacak' şeklindedir. Direniş grupları ablukayı kaldırmak için her seçeneği değerlendirecek; Filistin halkının abluka ve saldırılarla cezalandırılmasına izin vermeyecek." diyen Şihab, atılan tüm adımların ve yapılan etkinliklerin, Filistinli gruplar arasındaki istişare ve koordinasyonla gerçekleştirildiğini aktardı.

Şihab, Gazze'den sınır şeridi yakınlarındaki yerleşim birimlerine gönderilen ve içinde yanıcı madde bulunan balonlara da değindi. Bunun, ablukaya, işsizliğe ve halkın abluka kaynaklı yaşadığı sıkıntılara tepkili gençlerin bir eylemi olduğunu belirten Şihab, Filistinli grupların "işgalcilere baskı yapmak için" atılacak sivil adımları genel olarak onayladığını ancak bu adımların detaylarının da gençlere bırakıldığını ifade etti.

İsrail'e baskı yapmak isteniyor

Filistinli siyasi analist Talal Ukel de "Sivil etkinliklerin artırılması, "(İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrasında başlatılan) dolaylı müzakerelerde İsrail'i masadaki konulara daha olumlu yaklaşmaya zorlama ve bunun için ara buluculara baskı yapma amacı taşıyor." yorumunda bulundu.

Filistinli grupların, " Katar'ın yardımları ve Gazze'nin yeniden imarıyla" ilgili olumlu bir gelişme yaşanması için de baskı yapmaya çalıştığını aktaran Ukel, gerginliğin tırmanmasını düşük ihtimal olarak gördüğünü söyledi.

Ukel, "Bu eylemler; etkinlikler ve programlar gibi normal yöntemler kullanılarak yapılan protestolardır." dedi.

"Eylemlerin etkisi zayıf olabilir"

Siyasi analist Mustafa İbrahim de söz konusu sivil etkinliklerin, İsrail'e baskı unsuru niteliğinde olduğunu ifade etti.

İsrail'in ateş açması nedeniyle çoğu zaman gençlerin ödediği büyük bedelle kıyas edildiğinde bu eylemlerin etkisinin zayıf olabileceği değerlendirmesinde bulunan İbrahim, ortak bir Filistin tutumu olmamasının, halk direnişinin etkisine yansıdığını aktardı.

Daha önce yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine işaret eden İbrahim, bunların ablukanın gevşetilmesi ya da hafifletilmesi konusunda ne kadar etkili olacağına ilişkin soru işaretlerinin olduğunu dile getirdi.

İbrahim, tüm Filistinlilerin ittifak edeceği, uygun baskıyı oluşturacak ve ablukanın kaldırılmasını sağlayacak yaratıcı yöntemler üzerinde düşünülmesini istedi.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla 21 Ağustos'ta Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise 21 Ağustos akşamı Gazze sınırında yaşanan olaylarda, sınır polisine bağlı bir askerin açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtilmişti.

Gazze-İsrail sınırında gösterilerin ardından yaşanan olaylarla birlikte bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, buna karşılık olarak 22 Ağustos gecesi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 4 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

Filistin, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi 12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor 12:14 Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor 11:49 Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Yıllar önce 11:42 Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı 11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor 10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim 10:30 Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi         
13:04
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi         
12:20
Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi         
12:12
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada         
11:25
Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü         
11:03
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı         
10:31
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
10:17
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'deki Filistinli gruplar ablukanın kaldırılması için sivil etkinliklerle İsrail'e baskı yapmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement