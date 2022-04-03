Gazze'deki Filistinli gruplar: İsrail'in suç teşkil eden eylemleri güçlü direnişle karşılık bulacak - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinli gruplar: İsrail'in suç teşkil eden eylemleri güçlü direnişle karşılık bulacak

03.04.2022 16:19
Gazze'deki Filistinli gruplar: İsrail'in suç teşkil eden eylemleri güçlü direnişle karşılık bulacak

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail'e karşı direnişin kapsamının genişletilmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in suç içerikli eylemlerinin, daha güçlü bir direnişle karşılık bulacağını duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail'e karşı direnişin kapsamının genişletilmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in suç içerikli eylemlerinin, daha güçlü bir direnişle karşılık bulacağını duyurdu.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Ulusal Girişim Hareketi ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika) tarafından ulusal, bölgesel ve Filistin'deki gelişmeleri ve İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerini ele almak üzere düzenlenen istişare toplantısının ardından ortak yazılı açıklama yayımlandı.

"İsrail'in suç eylemleri, daha güçlü bir direnişle karşılık bulacak." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'e karşı direnişin kapsamının genişletilmesi çağrısı yapıldı.

"İşgalcilere karşı direnişi güçlendirmek için her şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Halkımız özgürlüğüne kavuşana kadar işgal güçlerine güvenlik, emniyet ve istikrar yoktur." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in kovuşturma, tutuklama ve suikast siyasetinin başarısız olduğunun kanıtlandığı ve Filistinlilerin direnişi sürdürmekteki kararlılığını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeye son verilmesi ve Filistin halkının, enerjisini, işgale ve onun ırkçı saldırgan eylemlerine karşı kullanabilmesi için birlik ve beraberliğin sağlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca tüm ulusal grupları, güçleri ve oluşumları kapsayacak şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün acilen revize edilmesi gerektiği vurgulandı.

Gerek uzlaşı yoluyla gerekse kapsamlı seçimler aracılığıyla, ortak ulusal çabalar yoğunlaştırılarak, yeni bir ulusal konsey oluşturulması gerektiği vurgulanan belirtilen açıklamada seçimler yoluyla Gazze'de sendikal hayatın etkinleştirilmesi istendi.

İsrail ordusu, "Duvarların Muhafızları" adı altında geçen yıl Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonun ikincisini başlatabileceğini, buna hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in, "Duvarların Muhafızı Operasyonu" adı altında, 10-21 Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda yüzlerce Filistinli ölmüş, Filistinli silahlı gruplar İsrail şehirlerine binlerce roket ateşleyerek karşılık vermişti.

Öte yandan İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, İsrail işgali nedeniyle her ramazanda görmeye alışık olunan gerginliği daha da üst seviyeye taşımıştı.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde 4 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

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Filistin, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli gruplar: İsrail'in suç teşkil eden eylemleri güçlü direnişle karşılık bulacak - Son Dakika


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