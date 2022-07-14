Gazze'deki Filistinli gruplardan Kudüs Deklarasyonu'na tepki

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, ABD ile İsrail arasında imzalanan Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'na tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, imzalanan deklarasyonun, "Filistin halkına ve meşru haklarına saldırıda ısrar" anlamı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail tarafını tuttuğunu ve Filistin halkına yönelik saldırgan tavrını desteklediğini gösteren deklarasyonu reddettikleri" belirtildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden yapılan yazılı açıklamada da, söz konusu deklarasyonun "Filistin halkına ve meşru haklarına saldırıların sürdürülmesi" anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Siyonist politikalara karşı halk tepkisinin büyümesi ve direniş yöntemlerinin çeşitlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi de konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Deklarasyonun, "bölgesel savaş çıkarmak için açık bir davet, bölge halklarının aleyhine olacak şekilde İsrail saldırganlığına destek niteliğinde olduğu" aktarılan açıklamada, Arap halkları ve hükümetlerine deklarasyonun geçersiz olması için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid'in bugünkü görüşmesinde iki ülke arasında Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'nu imzalanmıştı.

Söz konusu deklarasyonda, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan taahhüdü teyit edilmiş, İran'ın nükleer silah edinmesinin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.