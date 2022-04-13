Filistinli gruplardan Kudüs ve Aksa için genel seferberlik çağrısı - Son Dakika

Gazze'deki Filistinli gruplar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için Filistinlilerin bulunduğu her yerde genel seferberlik çağrısında bulundu.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın ofisinde düzenlenen Filistinli grupların toplantısının ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Siyasi Büro üyesi Cemil Mezher, ortak yazılı açıklamayı okudu.

Açıklamada, "Diasporada, 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında ve Batı Şeria ile Gazze'de Filistinlilerin bulunduğu her yerde genel halk seferberliğinin ilan edilmesi kararlaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Filistin'i, ebedi başkenti Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için yüzbinlerce Filistinlinin hazır olması çağrısı yapılan açıklamada, Filistin topraklarındaki tüm Filistinlilerden, 15 Nisan'da Mescid-i Aksa'da büyük kalabalıklar halinde toplanarak cuma namazını eda etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, İslam dünyasına, Arap ülkelerine ve kendilerini özgürler olarak tanımlayan din adamlarına, İsrail güçleri ve siyasetine karşı en geniş halk hareketiyle tepki göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti.

İsrail Başbakanlığı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndaki kurban merasiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Filistin yönetimi ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, Hamursuz Bayramı için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapmasına izin verilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı bir hafta devam ediyor.