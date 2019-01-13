Son Dakika Haberleri: Gazze'deki Gerilimin Sorumluluğu İsrail'e Ait"

Gazze'deki Gerilimin Sorumluluğu İsrail'e Ait"

1 saat önce

Hamas, İsrail'i Gazze'de devam eden gerginliğin sorumlusu olmakla suçladı.

Gazze'deki Gerilimin Sorumluluğu İsrail'e Ait
Hamas, İsrail'i Gazze'de devam eden gerginliğin sorumlusu olmakla suçladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in dün akşam Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İşgal güçleri, sivil göstericiler aleyhinde işlediği suçlar, sivilleri soğukkanlılıkla öldürmesi ve direniş noktalarını hedef almasının sonuçlarından sorumludur."

Berhum, İsrail'in ateşle oynadığını ifade ederek, bu tehlikeli gerginliğin ne işgal güçleri ne de yerleşimciler için güvenlik ve emniyet sağlayacağını kaydetti.

İsrail savaş uçakları, dün akşam, Gazze kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gözlem noktası olarak kullandığı askeri bir mevzi ile Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde boş iki araziye hava saldırısı düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
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