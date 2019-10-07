Son Dakika Haberleri: Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
Son Dakika Güncel Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

55 dakika önce

İsrail askerlerinin, geçen şubat ayında abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu, System.String[]

İsrail askerlerinin, geçen şubat ayında abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şubat ayında Gazze'deki Cibalya Mülteci Kampı'nın doğusundaki sınır hattı boyunca düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Fadi Ramazan Hicazi'nin (21) şehit olduğu belirtildi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) de bir yazılı açıklama yayımlayarak bugün şehit olan Hicazi'nin FDHKC üyesi olduğunu belirtti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her hafta cuma günleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı
Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı Putin, tayga ormanlarını gezdi Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:42:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]