Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli 2 yıl sonra şehit oldu - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında yaklaşık 2 yıl önce başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin ilk günlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Amir Menar el-Hicar (30) şehit oldu.

Hicar için Gazze'de düzenlenen cenaze törenine onlarca kişi katıldı.

Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Bi'ru Seba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hicar'ın naaşı toprağa verildi.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler başlatmıştı.

Sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden Gazzeli sivil halkın üzerine İsrail askerlerince ateş açılması üzerine söz konusu gösterilerde çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Yusri Derviş, 26 Aralık 2019'da Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, 30 Mart 2020'ye kadar "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine ara verildiğini duyurmuştu.