Son Dakika Haberleri: Gazze'deki Gösterilerde Yaralanan Filistinli Şehit Oldu

Gazze'deki Gösterilerde Yaralanan Filistinli Şehit Oldu

23 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Gösterilerde Yaralanan Filistinli Şehit Oldu, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan Semir Gazi en-Nebahin'in (47) şehit düştüğünü belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:49 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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