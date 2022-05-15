Gazze'deki Hamas Lideri Sinvar, İsrail'in Tehditlerini Dikkate Değer Bulmadığını Söyledi - Son Dakika
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Gazze'deki Hamas Lideri Sinvar, İsrail'in Tehditlerini Dikkate Değer Bulmadığını Söyledi

15.05.2022 11:23
Gazze'deki Hamas Lideri Sinvar, İsrail'in Tehditlerini Dikkate Değer Bulmadığını Söyledi

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) - Gazze Şeridi'ndeki İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) lideri Yahya Sinvar, Cumartesi günü basına yaptığı açıklamada, "İsrail'in son suikast tehditlerini dikkate almadığını" söyledi.

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) - Gazze Şeridi'ndeki İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) lideri Yahya Sinvar, Cumartesi günü basına yaptığı açıklamada, " İsrail'in son suikast tehditlerini dikkate almadığını" söyledi. Çarşamba günü İsrail askerleri tarafından öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile için taziyesini paylaşan Sinvar, uluslararası toplumu "İsrail'i suçlarından sorumlu tutmaya" çağırdı ve doğrudan televizyona çıkmaya hazır olduğunu söyledi. 59 yaşındaki Sinvar, 5 Mayıs'ta İsrail'in Tel Aviv şehrinin doğusundaki Elad'da düzenlenen ve üç İsraillinin hayatını kaybetmesine, dört kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı sonrasında İsrail'in kendisini öldürmekle tehdit etmesinin ardından ilk kez ortaya çıktı.

İsrail medyasının İsrail siyasi ve güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre İsrail Sinvar'ı "terörist eylemlerin beyni olarak, kendisini ise Gazze Şeridi'nde teröre engel olmaya çalışmakta özgür gördüğünü" söylediğini aktardı. Fakat İsrail ordusunun başındakiler böyle bir kararı uygulamak için uygun zaman olmadığını düşündüğü için Sinvar'a suikast kararına karşı çıktı. İsrail'deki hapishanelerde 20 seneden uzun zaman kalan ve 2011 yılında bir mahkum takas anlaşmasıyla serbest bırakılan eski mahkum Sinvar, 2017'den beri Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri olarak görülüyor.

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Suikast, İsrail, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hamas Lideri Sinvar, İsrail'in Tehditlerini Dikkate Değer Bulmadığını Söyledi - Son Dakika


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