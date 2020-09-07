Gazze'deki hastaların bölge dışında tedavisi için "geçici düzenleme" yapıldı - Son Dakika

Gazze'deki hastaların bölge dışında tedavisi için "geçici düzenleme" yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki hastaların tedavi için Gazze dışına çıkmasına imkan veren geçici bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Gazze'deki hastaların bölge dışında tedavisi için

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki hastaların tedavi için Gazze dışına çıkmasına imkan veren geçici bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Mladenov, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Uluslararası kurumlar, Gazze'deki hasta ve refakatçilerinin bölge dışında sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için geçici bir düzenleme yaptı." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin çabalarından dolayı Dünya Sağlık Örgütüne, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick'e ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür eden Mladenov, düzenlemenin ayrıntılarına dair bilgi vermedi.

Gazze'deki binlerce hasta, bölgedeki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle İsrail kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısından geçerek işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs veya İsrail'deki hastanelere gitmeye mecbur kalıyor, ancak İsrail çoğu zaman hastaları geri çevirerek geçiş izni vermiyor.

İsrail geçen yıl Gazze'deki hastaların yüzde 35'ine izin vermedi

Filistin İnsan Hakları Merkezi, ocak ayında yayımladığı raporda, İsrail'in geçen yıl tedavi için Gazze dışına çıkmak isteyen Filistinli hastaların yüzde 35'ini Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geri çevirdiğini belirtmişti.

Raporda, 2008-2018 döneminde de tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek için resmi başvuru yapan 179 bin 746 Filistinli hastadan 51 bininin talebinin İsrail makamlarınca reddedildiği kaydedilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da 2018'de tedavi amacıyla Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 56 hastanın vefat ettiğini açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki hastaların bölge dışında tedavisi için 'geçici düzenleme' yapıldı - Son Dakika

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