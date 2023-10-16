 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki Hastanelerde Yakıt Rezervleri 24 Saat İçinde Tükenebilir - Son Dakika

Gazze'deki Hastanelerde Yakıt Rezervleri 24 Saat İçinde Tükenebilir

Son Güncelleme: 16.10.2023 05:55

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. OCHA, Gazze'deki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu. Hastanelerdeki yakıt rezervlerinin tükenmesi binlerce insanın hayatını tehlikeye atabilir. BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze'deki durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyarıda bulundu. İsrail-Filistin çatışmalarında ise Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldığı ve saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek, "Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings, "Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir" dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastanelerde Yakıt Rezervleri 24 Saat İçinde Tükenebilir - Son Dakika


Son Dakika
10:07 A Milli Takım'da mikrofonun başına geçen Kuntz'a laf çarptırdı! Hiç ummadık biri hariç
09:59 Son Dakika: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancı Ruslar oldu
09:53 Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha
09:32 Güldür Güldür'e damga vuran CHP skeci! Kemal Kılıçdaroğlu izler izlemez ekibi aradı
09:22 Gazze'nin güneyinde ateşkes! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
09:18 Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tanıtma şekli soyunma odasını kahkahaya boğdu
09:19 Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon lira ceza kesildi
09:17 Adana'da düğün tartışması kanlı bitti: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
09:04 İsrail'den Biden'ın ''Gazze'yi işgal etmek büyük hata olur'' uyarısına yanıt: Böyle bir niyetimiz yok
08:54 MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2023 10:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Hastanelerde Yakıt Rezervleri 24 Saat İçinde Tükenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement