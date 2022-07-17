Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından - Son Dakika
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Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından

17.07.2022 16:34
Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından

GAZZE, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısının ardından cam parçalarını süpüren bir kişi, 16 Temmuz 2022. Filistinli militanlar, Cumartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına dört roket fırlattı.

GAZZE, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısının ardından cam parçalarını süpüren bir kişi, 16 Temmuz 2022. Filistinli militanlar, Cumartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına dört roket fırlattı. Saldırılarda can kaybı veya yaralanan olmazken, hasar da meydana gelmedi. İsrail Savunma Kuvvetleri de karşılık olarak Gazze'deki hedeflere hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından - Son Dakika

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