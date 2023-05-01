Filistin'in Gazze Şeridi'nde hayvanat bahçesinde bulunan aslanın saldırdığı çocuk öldü - Son Dakika
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Filistin'in Gazze Şeridi'nde hayvanat bahçesinde bulunan aslanın saldırdığı çocuk öldü

02.05.2023 08:53

Filistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan hayvanat bahçesinde çitlere tırmanan 6 yaşındaki çocuk kafesteki aslanın saldırısına uğradı. Küçük çocuk hayatını kaybederken, ülkede ilk defa böyle bir olayın yaşandığı belirtildi.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus'taki Asdaa Hayvanat Bahçesi'nde 6 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı.

ASLAN SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Hamada Iqtiet adlı çocuğun koruma maksatlı bulunan çitlere tırmanarak aslanın bulunduğu kafese yaklaştığını ve aslanın bu sırada çocuğa saldırdığını ifade etti. Polis olayın ardından hayvanat bahçesinin kapatırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FİLİSTİN'DE İLK DEFA YAŞANDI

Küçük çocuğun ölümü, Filistin topraklarındaki hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlardan kaynaklanan ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
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Hayvanat Bahçesi, Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistin'in Gazze Şeridi'nde hayvanat bahçesinde bulunan aslanın saldırdığı çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'in Gazze Şeridi'nde hayvanat bahçesinde bulunan aslanın saldırdığı çocuk öldü - Son Dakika
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