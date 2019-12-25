Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
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Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi

6 saat önce

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Latin Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi, System.String[]

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Latin Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen ayine bölgede yaşayan çok sayıda Hristiyan katıldı.

Latin Katolik Kilisesi Papazı Gabriel Romanelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ayini barış ve adalet için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Romanelli, "Gazze'deki bazı Hristiyanlar, İsrail makamlarının, Gazze'nin dışına çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle Beytullahim'de Noel'i kutlayamamanın hüznünü yaşıyor." dedi.

Romanelli, İsrail'in, Beytüllahim'e giriş izni vermediği Hristiyanların yaşlarının 16 ila 35 arasında değiştiğine dikkati çekti.

Gazze'deki Ortodoks Kilisesi Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Ayyad ise İsrail'in, Beytüllahim'e geçmek için başvuran 950 Hristiyandan sadece 317'sine izin verdiğini söyledi.

Gazze'deki Hristiyan aileler dün, Noel kutlamalarına katılmak için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Beytüllahim'e gitmişti.

Gazze'de sayıları yaklaşık 2 bini bulan Hristiyanların yüzde 70'inin Rum Ortodoks diğerlerinin ise Latin Katolik Kilisesi'ne mensup olduğu belirtiliyor.

İsrail, Gazze, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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