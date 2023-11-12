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İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı

12.11.2023 22:33

İsrail'in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı. İsrail 45 bin dönümlük tarım alanlarının yüzde 25'ini buldozerle yerle bir ederken, tahmini zararın 180 milyon dolar olduğu kaydedildi.

İsrail'in 1 aydan fazla süredir katliam yaptığı Gazze'de 41 binden fazla konut yerle bir oldu.

GAZZE'DE 41 BİNDEN FAZLA KONUT YIKILDI

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail'in 37 gündür devam eden saldırılarında 41 bin 30 konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkıldı. Saldırılarda 92 hükümet binası ciddi şekilde zarar gördü, 241 okul hasar aldı, bunlardan 61'inin kullanılmaz durumda ve hizmet dışı olduğu kaydedildi. İbadethanelerin de zarar gördüğü saldırılarda, 70 cami tamamen, 153 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.

TARIM ALANLARINDA ZARAR BÜYÜK

Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılardan kaynaklanan tarım alanındaki doğrudan hasar 180 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. İsrail, yaklaşık 45 bin dönümlük tarım alanlarının yüzde 25'inden fazlasını buldozerlerle yerle bir etti, meyve ağaçlarını söktü, halkın geçim kaynağı büyükbaş ve kümes hayvanları ile balıkları itlaf etti.

"SAĞLIK EKİPLERİ SALDIRILARA RAĞMEN GÖREVİNİ YAPIYOR"

Sağlık ekipleri ile hükümet yetkililerin saldırılara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, sahadaki durumun ciddiyetine, saldırılara ve katliamlara rağmen Filistin halkına desteklerini sürdürecekleri ifade edildi. Açıklamada, özgür dünya ülkelerine, "İsrail'in bu suçlarının önüne geçilmesi, hastaneleri ve evleri bombalayarak, sakinlerinin başları üstüne yerle bir ederek sürdürdüğü bu saldırılar ile uluslararası hukuka aykırı bu suçların derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

"REFAH SINIR KAPISI KALICI ŞEKİLDE AÇILMALI"

Bu katliamların devam etmesinin İsrail'in bu eylemlerini uluslararası onayla sürdürdüğü anlamına geldiği belirtilen açıklamada, tarihin Filistin'de yaşananları unutmayacağı vurgulandı. Açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısının, yardımların, tıbbi malzemelerin akışının sağlanabileceği güvenli bir geçit olması adına acilen ve derhal kalıcı şekilde açılması talep edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı - Son Dakika
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