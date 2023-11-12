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Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı - Son Dakika

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı

12.11.2023 12:01

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 100'ü aştığını, bu kişilerin 8 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu bildirdi.

Günlerdir Gazze'yi bombardımana tutan İsrail, can almaya devam ediyor. Katil İsrail'in saldırılarında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aşmış durumda.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 8 BİNDEN FAZLASI ÇOCUK VE KADIN

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerin hedef alınması; ölü ve yaralı girişlerinin engellenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının dün ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bir sayı yayınlayamadığı aktarıldı. Açıklamada, "Ancak işgal güçlerinin 1130'dan fazla katliam yaptığını, şehit sayısının 8 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 100'ün, yaralı sayısının da 28 binin üzerinde olduğunu belirtiyoruz." ifadesi kullanıldı.

CAN KAYIPLARI SAYILAMIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki yeni can kayıplarının sayılamadığını duyurmuştu. Filistin Kızılayı da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini açıklamıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinlinin öldürüldüğünü, 27 bin 490 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı - Son Dakika
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