Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ni kuşatan İsrail ordusu, kaçmaya çalışanları vurmaya başladı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirdi. 13 binden fazla Filistinliyi katleden ve bölgeye yönelik ağır bombardımanına devam eden İsrail ordusu, bu kez de Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Binaya sığınan yüzlerce sivili gözüne kestiren dışarı kaçanları gözünü kırpmadan vuran İsrail'in saldırıları sonrası hastane çevresinde çok sayıda cansız bedenin biriktiği görüldü.

ENDONEZYA HASTANESİ KUŞATMA ALTINDA

İsrail ordusuna ait tanklar sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'deki Endonezya Hastanesi önüne konuşlanmıştı. Bölgeden gelen son haberlerde İsrail askerlerinin hastaneden kaçmaya çalışanları vurmaya başladığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

DIŞARI KAÇANLARI VURMAYA BAŞLADILAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu" ifadeleri yer aldı.

"HASTANE ÇEVRESİNDE ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDEN VAR"

Endonezya Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgiler veren bölgedeki basın mensupları, görüntüleri "kaotik" olarak nitelendirdi. Hastane içinde büyük bir panik durumu olduğunu aktaran gazeteciler, "Hastane çevresinde çok sayıda cansız beden var" açıklamasında bulundu.

BOMBARDIMANDAN KAÇAN YÜZLERCE KİŞİ HASTANEYE SIĞINMIŞTI

Hastanenin İsrail güçleri tarafından kuşatıldığını ve dışarı çıkan herkesin hedef alındığını belirten askeri kaynaklar, servis edilen görüntülerde de hastanenin tavanlarında ve diğer alanlarda büyük hasar olduğunun görüldüğünü aktardı. İsrail'in Gazze bombardımanından kaçmak isteyen yüzlerce kişi Endonezya Hastanesi'ne sığınmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.