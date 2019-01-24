Son Dakika Haberleri: Gazze'deki İnsani ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Çağrısı

Gazze'deki İnsani ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Çağrısı

1 saat önce

Medics Uluslararası Tıbbi Yardim Derneği Başkanı Dr. Mehmet Ağırman, bir süredir Gazze'de sağlıkta alarm zillerinin çaldığını bildirdi.

Gazze'deki İnsani ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Çağrısı, System.String[]
Medics Uluslararası Tıbbi Yardim Derneği Başkanı Dr. Mehmet Ağırman, bir süredir Gazze'de sağlıkta alarm zillerinin çaldığını bildirdi.

Dr. Ağırman yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelerde kriz seviyesine ulaşan elektrik kesintileri nedeniyle, yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri ile laboratuvar hizmetleri, cerrahi operasyonlar ve en önemlisi acil müdahalelerin durma noktasına geldiğini belirtti.

Yetkin uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını ve tüm yardım kuruluşlarını Gazze'de giderek bozulan insani ve sağlık koşulların iyileştirilmesi için sorumluluk almaya davet eden Ağırman, şunları kaydetti:

"Tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin yanı sıra, tekrarlayan elektrik kesintileri nedeniyle tıbbi cihazların bozulması tedavileri önemli ölçüde engellemektedir. Gazze'deki hastane hizmetleri için, 'hayati' önem arz eden elektrik jeneratörlerinin çalışması için gerekli akaryakıt temini için acil ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç vardır. Bu krizde Gazze halkının yanında olan herkese en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Mehmet Ağırman, Gazze, Güncel
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