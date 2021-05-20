Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü - Son Dakika

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konutun tamamen zarar gördüğünü açıkladı.

İskan ve Bayındırlık Bakan Vekili Naci Serhan, Gazze kentinde düzenlediği basın açıklamasında, İsrail'in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarının yol açtığı zarara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Saldırılarda tamamen yıkılan konut sayısı 1800'e ulaştı." diyen Serhan, 16 bin 800 konutun ise kısmen hasarlı olduğunu belirtti.

Serhan, 50 bini sığınma merkezlerinde, 70 bini ise yakınlarının yanında olmak üzere 120 binden fazla vatandaşın evlerinden çıkmak zorunda kaldığı İsrail saldırılarının şartları çok ağır insani duruma neden olduğunu aktardı.

Saldırılarda, yüksek katlı 5 büyük konut binasının (kule) tamamen yıkıldığını kaydeden Serhan, kamuya ve devlete ait 74 yapının da zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Serhan, ayrıca 3 caminin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 40 cami ile 1 kilisenin de hafif hasar gördüğünü söyledi.

"Sektörün iyileştirilmesi içim 350 milyon dolara ihtiyaç var"

Hasarlı binaların yıkılması ve izolasyonunun yaklaşık 150 milyon dolarlık zarara yol açtığına işaret eden Serhan, bunun bir ön tahmin olduğu için söz konusu rakamın artabileceğini kaydetti.

Serhan, son İsrail saldırıları ve öncekiler de dahil olmak üzere bölgede ağır hasara ve kayıplara uğrayan konut sektörünü iyileştirmek için 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Vekili, Arap ve Müslüman ümmete; kurumlara ve bağışçılara Gazze'deki yeniden yapılanma programlarını ve planlarını uygulamaya başlamak için acilen desteklerine ihtiyaç duyulduğu çağrısında bulundu.

Gazze'de 46 okul zarar gördü

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ise İsrail'in 11 gündür devam eden saldırılarında, Gazze Şeridi'nde devlete ait 46 okulun zarar gördüğünü belirtti.

Bakanlık açıklamasında, saldırılarda ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bazı okullar ile iki idari binanın da hasar aldığı kaydedildi.

Bu durumun Gazze'deki eğitim alanına yeni yükler ekleyeceği belirtilen açıklamada, Eğitim Bakanı Mervan Avarteni, söz konusu saldırıları kınadı.

Filistinli Bakan, eğitimi destekleyen; okulların altyapısına katkıda bulunan ve finanse eden kurum ve kuruluşları bu suçlara karşı sağlam bir duruş sergilemeye çağırdı.

Saldırıların, Gazze'de tarım sektörüne verdiği zarar 27 milyon dolara çıktı

Filistin Tarım Bakanlığı da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın bilançosunun 27 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Saldırıların 10 Mayıs'tan bu yana devam etmesi neticesinde tarım sektöründeki bitkisel ve hayvansal zararın her geçen gün katlanarak arttığı belirtildi.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin, süt ürünlerini üretmedikleri ve pazarlayamadıkları için yaklaşık 30 bin litre sütün heba olduğu kaydedildi.

İsrail'in doğrudan ve kasıtlı bombardımanlarının yerel bir yem fabrikası ile deposunun tamamen yıkılmasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçiş noktalarının kapatılması nedeniyle de sebze ve balık ihracatının etkilendiği, günlük yarım milyon doları aşan zarara yol açtığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti.