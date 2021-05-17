Gazze'deki İslami Cihad Hareketi: İsrail, direnişçilerle kara savaşına girmekten aciz - Son Dakika

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail'in direniş güçleriyle kara savaşına girmekten aciz olduğunu söyledi.

Lübnan Hizbullahı'nın Beyrut'ta düzenlediği Filistin ile dayanışma etkinliğine katılan Nehhale burada yaptığı konuşmada, Gazze'de direnişin bütün gücüyle Kudüs savaşı yürüttüğünü ve düşmanı da daha önce hiç olmadığı kadar tarihi bir çıkmaza soktuğunu belirtti.

Genel Sekreter Nehhale, tüm Filistin sahasına yayılan büyük bir savaşın içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İsrail, direnişçilerle kara savaşına girmekten aciz. Direniş, düşmanın gururunu yerle bir etti ve savaş henüz bitmedi."

Hizbullah İcra Konseyi Başkanı Hişam Safiyuddin de İsrail'in direnişin roketleri, Batı Şeria ve 1948'de işgal ettiği topraklarda yaşayan Arapların büyük ayaklanması nedeniyle siyasi ve halk düzeyinde çıkmaza girdiğine dikkati çekti.

Safiyyuddin, Filistin'deki mücadelede direnişin yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Etkinliğe katılan Lübnan'daki Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da bugünkü savaşın siyonist oluşumu yolun sonuna getirdiğini vurgulayarak, direnişin tepki verme sınırını geçtiğini denklemi kurma gücüne ulaştığını ifade etti.