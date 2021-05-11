Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenlemişti. Gazze Şeridi'nde dün gece başlayan ve sabaha karşı devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24 olarak açıklanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Qidra yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 26'ya yükseldiğini belirtti.

Al-Qidra ayrıca, saldırılarda 41'i çocuk olmak üzere 122 kişinin yaralandığını ve yaralıların yüzde 12.3'ünün durumunun ağır olduğunu kaydederek, yüzde 31'inin orta ve yüzde 56.6'sının da hafif yaralanma sonucu tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in, savunmasız kişilerin evleri ve kalabalık yerleşim yerlerini kasıtlı olarak hedef almasının uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirten Al-Qidrah, korona virüs salgınının da, 15 yıldır devam eden ablukanın yansımalarının görüldüğü sağlık sistemi üzerinde olumsuz etki bıraktığını söyledi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE'DEKİ AL-SALAH İSLAM DERNEĞİ'Nİ HEDEF ALDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail işgal savaş uçakları Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deir Al-Balah kentindeki Al-Salah İslam Derneği binasını hedef aldı. Tanıklar, İsrail uçaklarının 2 füze ile vurduğu binada büyük hasar meydana geldiğini belirterek, bombalamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını ifade etti.

(Muhammed Rabah/İHA)