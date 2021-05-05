Gazze'deki İzzeddin el-Kassam Tugayları: Şeyh Cerrah olayları karşısında eli kolu bağlı duramayız - Son Dakika

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne saldırının durdurulmamasına karşı İsrail'i uyardı.

El-Kassam Komutanı Muhammed ed-Dayf, yazılı açıklamasında, "El-Kassam ve direniş, eli kolu bağlı kalamaz, bedelini çok pahalı öderler." ifadesini kullandı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek saldırıların durdurulmamasına karşı İsrail'i uyaran Dayf, işgal altındaki Kudüs'te kararlı duran Filistin halkını da kutladı.

İsrail tarafından aranan "en bariz Filistinlilerden biri" olarak kabul edilen Dayf, birçok suikast girişiminden kurtulmuş, İsrail'in en son 2014'te Gazze savaşı sırasındaki operasyonu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.