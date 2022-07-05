Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı - Son Dakika
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Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı

05.07.2022 15:40
Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı

GAZZE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi bir canlı hayvan pazarında toplanan insanlar, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi bir canlı hayvan pazarında toplanan insanlar, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kurban Bayramı, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı - Son Dakika
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