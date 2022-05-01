Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor

01.05.2022 10:57
Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan lunaparklar, Ramazan Bayramı'nda çocuklara sorunsuz ve güvenli bir eğlence hizmeti sunmak için hummalı çalışma yürütüyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan lunaparklar, Ramazan Bayramı'nda çocuklara sorunsuz ve güvenli bir eğlence hizmeti sunmak için hummalı çalışma yürütüyor.

Eğlence parklarının işletmecileri ve çalışanlar, bayramda ziyaretçilerin en iyi şekilde karşılanmasını sağlamak için oyuncaklara genel bakım yapıyor.

Gazze'deki lunaparklar, son iki yılda Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve ardından İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar nedeniyle neredeyse tamamen durgunluk yaşadı.

Salgın turizme büyük darbe vurdu

Gazze Şeridi Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Turizm İdaresi Genel Müdürü Zekeriya el-Hevr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede konaklama ve eğlence parklarını içeren toplam turizm tesisi sayısının 1200'e ulaştığını ve sektörde yaklaşık 10 bin işçi çalıştığını söyledi.

Hevr, Gazze'deki lunaparkların yurt dışındaki lüks eğlence parklarından daha küçük olduğunu ifade etti.

Bu tesislerin bayramlarda canlandığını aktaran Hevr, Kovid-19 salgınının iki yıl boyunca eğlence parkları da dahil olmak üzere turizm sektörünün çökmesine neden olduğunu belirtti.

Bu yıl ekonomik döngünün yeniden işlemeye başladığını ancak yavaş ilerleme kaydedildiğini dile getiren Hevr, işletmecileri, tesislerinin performansını geliştirmeye ve halkın ilgisini çekecek şekilde hizmet vermeye çağırdı.

Bayram hazırlıkları

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Asdaa Eğlence Parkı Yönetim Kurulu Başkanı Vail el-Halili, bayram hazırlıklarının yaklaşık bir ay önce başladığını söyledi.

Halili, Gazze'de İsrail'in yaklaşık 16 yıldır uyguladığı abluka altında yaşayan ve defalarca savaşlara tanık olan çocukların yüzünü güldüren tek yerin eğlence parkları olduğunu ifade etti.

Bayramın, iş imkanı sağlamak ve eğlence parklarında işçi çalıştırmak için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Halili, bu tesislerin doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları sağladığına işaret etti.

İsrail ablukasının getirdiği zorluklar

Gazze Şeridi'ndeki lunaparkların İsrail ablukası nedeniyle büyük sorun yaşadığını söyleyen Halili, özellikle büyük oyuncaklar için ciddi yedek parça sıkıntısı çekildiğini dile getirdi.

Halili, "Oyuncakların çoğu Gazze'de yedek parçası bulunmayan bir sistem içinde çalışıyor. Özellikle hidrolik parçalar başta olmak üzere yedek parça ve oyuncak tasarlamak için gerekli olan parçaların ithalatında büyük zorluk var." dedi.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor.

Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor
Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor
Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor
Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor
Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Turizm, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki lunaparklar Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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